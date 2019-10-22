Парламент Британии принял законопроект о Brexit, но отказался рассматривать его за три дня

Депутаты парламента Великобритании впервые проголосовали за проект соглашения о выходе из Евросоюза.

За то, чтобы принять закон о ратификации соглашения в промежуточном, втором чтении, выступили 329 депутатов, против - 299, передает ВВС.

До этого Палата общин весной трижды отвергла проект соглашения, составленный Евросоюзом и правительством Терезы Мэй, а 19 сентября решила повременить с одобрением нового проекта, привезенного из Брюсселя командой Бориса Джонсона.

В то же время Палата общин с соотношением голосов 322 на 308 отклонила предложение правительства в ускоренном темпе, чтобы успеть до дня Брексита, 31 октября, принять закон о ратификации соглашения о выходе Британии из Евросоюза.

Ранее во вторник Борис Джонсон заявил, что если ускоренный график будет отвергнут депутатами, а Евросоюз решит дать Британии долгую отсрочку, то он отзовет соглашение из парламента и вместо этого будет добиваться проведения выборов в самое ближайшее время.

После голосования Джонсон сказал: "Я поговорю со странами ЕС об их намерениях, и мы сделаем паузу в рассмотрении этого закона, пока они не примут решение".

Ранее сообщалось, что Евросоюз может дать Великобритании отсрочку по "брекситу" до февраля.