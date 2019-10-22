На выборах в Канаде побеждает партия Трюдо

Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо сохранила власть, однако потеряла большинство в парламенте. Об этом сообщает BBC.

Несмотря на то, что либеральная партия получила власть, другие партии парламента также будут принимать законы, а Трюдо будет вынужден остаться посту премьер-министра.

Как сообщает «Укринформ», подсчет голосов завершился уже на 292 избирательных округах. На данный момент либералы получают 133 мандата, Консервативная партия – 111, «Блок Квебека», который выступает за суверенитет провинции Квебек получил 29 мандатов, Новая демократическая партия – 13, «Зеленые» - 3.

Для единоличного формирования правительства любой партии необходимо получить не менее 170 мандатов. Если ни одна политсила не сможет преодолеть этот барьер, то партиям придется создавать коалицию для принятия важных решений, в том числе назначения премьер-министра.

BBCотмечает, что у Трюдо упала популярность. Премьер пришел к власти в 2015 году, после того, как либералы получили большинство в парламенте. Трюдо акцентировал внимание на «реальных переменах» и на множесте прогрессивных обещаний. Спустя четыре года Трююдо подвергся критике из-за того, что выполнил не все свои обещания. Кроме того, его экологическая репутация была подорвана из-за поддежки проекта расширения нефтепровода Транс Маунтин.

Несмотря на это, у либералов может не быть своего большинства, но они находятся на пути к этому. «Прогнозы в настоящее время предполагают, что гонка между либералами и консерваторами не так близка, как предлагали некоторые опросы», - отмечают в BBC.

Напомним, Джастин Трюдо распустил парламент и объявил старт избирательной компании 11 сентября.

Ранее сообщалось, что в течение следующих шести лет Канада выделит Украине $45 миллионов на реформы.