Выборы в Польше: судьба экономического чуда и чего ждать Украине

Обещания расширить социальные программы дали польским консерваторам возможность второй раз сформировать однопартийное правительство. Теперь вопрос в том, выдержит ли экономика реализацию этих обещаний.

Фото: EPA/UPG Лидер правящей партии PiS Ярослав Качиньский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (слева) в штабе в ночь выборов в Варшаве, 13 октября 2019.

13 октября в Варшаве не было избирательного штаба без праздника – экзитполы порадовали всех ключевых игроков. Действующая партия власти “Право и Справедливость” (PiS) праздновала сохранение однопартийного большинства, второго за постсоциалистическую историю страны.

Пили шампанское и у главных оппозиционеров – коалиции партий во главе с “Гражданской платформой”. Несмотря на неспособность победить, коалиция показала хороший результат, не сдав свой родной западный регион страны. “Левые”, “Польская коалиция” и “Конфедерация” радовались попаданию или возвращению в парламент.

Настроения среди избирателей не такие радужные, как у политиков. Избирательная кампания фактически длилась все предыдущие 4 года и углубила поляризацию внутри страны. Американское издание Politico описывало ситуацию в польском обществе “расколом по обеденному столу”, подразумевая массовую проблему семейных ссор на политической почве.

Такая кампания привела к двум главным результатам. Во-первых, явка в 61,6% стала самой высокой с 1989-го года. Во-вторых, электорат всех партий “окопался”. Поскольку изменение своих убеждений приближено к вероотступничеству, электоральные перетоки стали редкостью и существуют на уровне статистической погрешности.

500+ аргументов за PiS

“Право и Справедливость” в европейских и украинских СМИ заработала репутацию идеологического правого проекта. Однако внутри Польши главным преимуществом партии всегда оставалась социальная программа. Исторически левые силы в Польше имеют низкую поддержку, а потому PiS легко заняла социально-ориентированную нишу. На прошлых выборах победу партии Ярослава Качинского обеспечила программа 500+ – финансовая поддержка семей с детьми. Теперь же PiS пообещала целый комплекс социальных бонусов.

Во-первых, сама программа 500+ уже распространяется и на семьи с одним ребенком. Во-вторых, пенсионеры могут рассчитывать на 13 и 14 пенсию. Вместе с этим PiS анонсировала множество небольших улучшений – от минимальной зарплаты, до крупных инфраструктурных проектов.

Фото: EPA/UPG

“Право и Справедливость” подчеркивает, что эти планы должны поддержать наименее защищенные слои населения и обеспечить достойную европейскою жизнь каждому гражданину. В оппозиции же уверены – это банальный подкуп, к тому же достаточно опасный для экономики страны. Расширенная программа 500+ будет съедать бюджетные средства на уровне 1.7% от ВВП страны, делая ее одной из самых дорогих социальных программ в новой истории государства.

Манипуляции с пенсионной реформой и вовсе закладывают мину замедленного действия под экономику Польши. Ранее правительство снизило пенсионный возраст, а теперь предлагает увеличить пенсионные расходы государства. Демографические тренды страны говорят о том, что в десятилетней перспективе такие изменения создадут огромную дыру в бюджете страны.

Самая динамичная экономика Европы

И тем не менее правящей партии есть что возразить на эти претензии. В 2018 году экономика Польши выросла на 5,1%, обогнав доселе самую динамично растущую в ЕС экономику Румынии. В первых двух кварталах 2019-го рост немного замедлился (до 4,5%), однако и в этом году страна скорее всего станет лидером по экономическому росту в ЕС.

Фото: EPA/UPG Рабочие отливают серебро в слитки весом 30 кг на плавильном заводе в Глогуве, Польша, 27 ноября 2017.

Не менее важно и качество этого роста. Социальные программы, направленные на самые бедные слои населения (электорат PiS) привел к выравниванию региональных экономических дисбалансов. Запад страны до сих пор богаче востока, но разница между ними постепенно сокращается.

Также Польша по прежнему наиболее прочно защищена от мировой экономической конъюнктуры, опираясь на национальный бизнес в диверсифицированных сферах, а также имея высокую долю среднего и малого бизнеса в структуре субъектов экономики. Нынешний премьер-министр Тадеуш Моравецкий после оглашение экзит-поллов посетовал, что результаты должны быть еще выше. “Всю дорогу ветер дул нам в лицо”, – говорил премьер, подразумевая стремительное замедление экономического роста основных торговых партнеров Польши.

Инвестиции, помощь, миграция

Однако есть несколько тревожных сигналов, которые Польша пытается игнорировать. Во-первых, внешние инвестиции в страну падают. За последних 3 года они упали на 2%, хотя в соседней Чехии выросли на 5%. Хотя цифры пока невелики, они показывают важную проблему – инвесторы меньше доверяют Польше, в том числе и из-за тревог по поводу верховенства права.

Вторым важным моментом для экономики остается конфликт с Брюсселем. Если последние 4 года он лежал в политической плоскости, то сейчас риски выросли. Дело в том, что в этом году будет рассматриваться структура Когезионного фонда на 2020-2024 года. Этот фонд является главным инструментом поддержки более зажиточными странами ЕС менее зажиточных. И старые, и новые политики в Брюсселе неоднократно давали понять, что у Польши и Венгрии (главных бенефициаров помощи) могут возникнуть проблемы с финансированием.

Наконец, жизненно важными для Польши остаются вопросы миграции. С одной стороны, страна прочно зависит от украинской рабочей силы, а, с другой, – "жёсткий" Brexit может привести к сильному оттоку рабочей силы разного уровня квалификации.

Фото: EPA/UPG

Что нового для Украины

Предварительные результаты показывают, что PiS получит почти столько же мандатов, как и 4 года назад. За последние годы правое правительство стало вызовом для украино-польских отношений. Однако, монобольшинство все равно остается меньшим из зол для Украины, ведь оба потенциальных младших партнера по коалиции (“Коалиция польска” и “Конфедерация”) имеют более агрессивные позиции по отношению к Украине.

Вместе с тем “Гражданская платформа” также практически не изменила своих позиций в парламенте, но стала еще более проукраинской за последние годы. Большое количество украинских мигрантов и личная позиция бывшего лидера партии Дональда Туска вывела Украину на главные места внешнеполитической повестки партии. Дружелюбно относятся к Украине и левые из коалиции SLD-LEWICA.

В рамках “Коалиции польской” в парламент опять прошли популисты из партии “Кукиз 15”, которые занимают гораздо более жесткую позицию в спорах с Украиной, чем действующая власть. Кроме того, попал в парламент и проект Януша Корвина-Микке, который необычно для Польши симпатизирует политике РФ, предлагает снять с нее санкции и использует фразы российской пропаганды по отношению к Украине. Тем не менее, влияние этих партий будет умеренным, а сама кампания (в отличии от прошлой) вообще не разыгрывает карту Украины. К трудовым мигрантам поляки уже привыкли, а осуждение российской агрессии остается одним из немногих консенсусов глубоко разделенной страны.