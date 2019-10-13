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Сын Байдена выйдет из совета директоров китайской компании после критики со стороны Трампа

Хантер Байден утверждает, что не обсуждал свою работу с отцом.

Сын Байдена выйдет из совета директоров китайской компании после критики со стороны Трампа
Джо Байден і його син Хантер
Фото: america.aljazeera.com

Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, решил с 31 октября выйти из совета директоров китайской компании BHR Partners, которая стала объектом критики президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в заявлении Хантера Байдена, которое он распространил в воскресенье через своего адвоката, пишет "Голос Америки".

"Хантер осуществлял свою деловую активность независимо, – говорится в заявлении адвоката Джорджа Мезайреса. – Он считал неуместным обсуждать ее со своим отцом и не делал этого. Хантер всегда понимал, что его отец будет руководствоваться, полностью и безоговорочно, устоявшейся политикой США, вне зависимости от ее влияния на профессиональные интересы Хантера".

Трамп утверждает, что Хантер Байден занимался коррупционной деятельностью в США и Украине, где он одно время был членом совета директоров газодобывающей компании Burisma. Американский президент считает, что Хантер Байден сумел избежать ответственности благодаря своему отцу. Президент не приводит каких-либо свидетельств, подтверждающих его обвинения.

Джо Байден в настоящее время является основным соперником Трампа из потенциальных кандидатов в президенты от демократов.

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