В Калифорнии подписали законопроект о запрете продажи и изготовления одежды из меха

Губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом подписал законопроект, который запрещает продажу и изготовление одежды и аксессуаров из меха. Об этом пишет San Francisco Chronicle.

Запрет вступит в силу 1 января 2023 года. До этого розничные торговцы должны распродать свои запасы.

Предполагается, что законодательная инициатива будет способствовать прекращению негуманного торговли мехом, из-за которой животных разводят в плохих условиях и убивают только ради меха.

"Мы знаем от людей, которые годами были под прикрытием в меховой промышленности, что невозможно быть уверенным в том, было ли мех получен гуманным путем", - сказала депутат Лора Фридман, которая подавала этот законопроект.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на искусственный мех, чучела животных и шкуры оленей, коров, овец и коз.

Напомним, ранее впервые в Украине одесский суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержания.

В марте киевский суд запретил в столице передвижные цирки-шапито с животными.