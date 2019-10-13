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В Калифорнии подписали законопроект о запрете продажи и изготовления одежды из меха

Запрет вступит в силу 1 января 2023 года. 

В Калифорнии подписали законопроект о запрете продажи и изготовления одежды из меха
Фото: 4news.kz

Губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом подписал законопроект, который запрещает продажу и изготовление одежды и аксессуаров из меха. Об этом пишет San Francisco Chronicle.

Запрет вступит в силу 1 января 2023 года. До этого розничные торговцы должны распродать свои запасы.

Предполагается, что законодательная инициатива будет способствовать прекращению негуманного торговли мехом, из-за которой животных разводят в плохих условиях и убивают только ради меха.

"Мы знаем от людей, которые годами были под прикрытием в меховой промышленности, что невозможно быть уверенным в том, было ли мех получен гуманным путем", - сказала депутат Лора Фридман, которая подавала этот законопроект.

Отмечается, что запрет не будет распространяться на искусственный мех, чучела животных и шкуры оленей, коров, овец и коз.

Напомним, ранее впервые в Украине одесский суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержания

В марте киевский суд запретил в столице передвижные цирки-шапито с животными.

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