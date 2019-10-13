ФРГ и Франция остановили экспорт оружия Турции, ЕС обсудит возможность эмбарго

В связи с военной операцией Турции в Сирии правительства Германии и Франции остановили экспорт оружия Анкаре.

"С учетом турецкого наступления на северо-востоке Сирии правительство ФРГ более не будет давать разрешение на продукцию военного назначения, которую Турция может задействовать в Сирии", - сообщил глава германского МИД Хайко Мас в интервью газете Bild am Sonntag в субботу, 12 октября, передает DW.

Отмечается, что Турция является крупнейшим импортером оружия из Германии.

Вслед за ФРГ от экспорта всех видов оружия в Турцию в тот же день отказалась и Франция.

Как следует из совместного заявления французских министерств обороны и иностранных дел, турецкое наступление на севере Сирии угрожает европейской безопасности.

Кроме того, в заявлении указывается, что главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге, которое намечено на понедельник, 14 октября, выработают скоординированную позицию в отношении турецких действий.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с Реджепом Тайипом Эрдоганом 12 октября высказал серьезные опасения в связи с военными действиями Турции в Сирии и призвал президента закончить военную операцию и начать диалог.

Bloomberg сообщает, что лидеры стран ЕС на следующей недели могут принять решение о введении в отношении Турции оружейного эмбарго.

Напомним, турецкая армия 9 октября начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого, 7 октября, США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

В ЕС и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства". Мировое сообщество резко критикует действия Турции в Сирии.

Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.