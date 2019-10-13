Российская авиация систематически атаковала гражданские больницы в Сирии, - расследование NYT

Начиная с 2011 года, зафиксировано почти 600 авиаударов.

Российские военные в Сирии систематически атаковали с помощью авиации гражданские больницы. Об этом говорится в расследовании The New York Times со ссылкой на записи переговоров российских летчиков и свидетельства очевидцев.

"Военно-воздушные силы РФ неоднократно наносили удары по больницам в Сирии, чтобы подавить остатки очагов сопротивления президенту Башару Асаду", - говорится в заключении расследования The New York Times.

Анализ ранее не опубликованных радиозаписей переговоров пилотов ВВС РФ, данных служб авианаблюдений и показаний свидетелей позволил журналистам издания отследить атаки россиян на четыре больницы, совершенные в течение 12 часов в мае 2019 года, и идентифицировать российских пилотов, которые это сделали.

Речь идет о нападениях 5 и 6 мая.

Газета отмечает, что Москву уже давно обвиняют в совершении систематических нападений на больницы в районах, которые контролируют повстанцы, как части стратегии помощи своему союзнику диктатору Башару Асаду.

Врачи из правозащитной группы Human Rights, которая отслеживает нападения на медицинских работников в Сирии, зафиксировали не менее 583 подобных атаки, начиная с 2011 года, и 266 - с тех пор, как РФ официально вмешалась в конфликт в сентябре 2015 года.

Напомним, 9 октября в Сирии началась турецкая военная операция, в результате которой более 130 тысяч человек стали беженцами.