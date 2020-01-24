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Минздрав доработал проект постановления о запрете испытаний косметики на животных

"Требования к косметической продукции на украинском рынке должны быть такими, как на европейском".

Минздрав доработал проект постановления о запрете испытаний косметики на животных
Фото: gloss.ua

Министерство здравоохранения снова предложило ужесточить требования к косметической продукции и запретить ее испытание на животных.

Доработанный проект постановления обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения.

"Требования к косметической продукции на украинском рынке должны быть такими, как на европейском. Производители должны быть уверены, что у них есть все необходимые условия, консерванты, УФ-фильтры. А количество запрещенных ингредиентов втрое увеличится в сравнении с предыдущими нормами. Тестирование косметики на животных запрещено", - говорится в сообщении.

Для компаний-производителей косметических изделий установлен переходный период - 18 месяцев.

Минздрав подчеркивает, что такие нормы действуют в Европейском Союзе уже несколько лет.

"Технический регламент разработан на основе регламента ЕС №1223/2009. Документ призван устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами ЕС", - отмечается в сообщении.

Напомним, Европейский союз перешел на новые требования к безопасности косметической продукции в 2013 году, хотя регламент был утвержден в 2009 году.

В декабре 2018 года украинский Минздрав разработал проект постановления о запрете испытания косметики на животных.

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