Минздрав проинформировал о ситуации с новым китайским вирусом

Министерство здравоохранения Украины проинформировало о развитии ситуации с распространением нового коронавируса (nCoV), который вызвал вспышку пневмонии в Китае и начал распространяться в других странах.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Минздрав официально сообщил Государственной пограничной службе, лабораторным центрам Минздрава по стране и чиновникам в области здравоохранения о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендации ВОЗ по этому поводу.

Кроме того, с целью раннего выявления возможных случаев nCoV на территории Украины и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий подготовлены практические рекомендации по эпидемиологическим и клиническим критериям определения случая коронавирусной инфекции (nCoV), лечению пациентов, перечню лекарств, необходимых для работы с пациентом с подозрением на nCoV, требованиям по соблюдению правил инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения, где находятся пациенты с подозрением на nCoV.

Минздрав напомнил об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Ранее сообщалось, что число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, выросло до шести, число заразившихся им людей - до 291.

258 случаев заболевания зафиксированы в Ухане, где в конце декабря началась вспышка нового вида пневмонии. Коронавирус также диагностицирован как минимум у 15 медиков в этом городе.

После сообщений о первых случаях этого заболевания в Таиланде, Японии и Южной Корее появилась информация и о первом пациенте в Тайване. Между тем, согласно исследованию Университета Гонконга, число людей, заразившихся опасным коронавирусом, достигло 1343.

Накануне власти КНР впервые сообщили о случаях заболевания среди персонала медучреждений и подтвердили, что возбудитель может передаваться от человека к человеку.

Тем временем в ряде международных аэропортов по всему миру усилен контроль за авиарейсами, прибывающими из Китая, а также Таиланда.

Первый случай заражения новым китайским вирусом подтвержден в США.

22 января ВОЗ проведет экстренное заседание, на котором будут приняты решения о возможном введении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией.

Ученые установили, что новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию, приведшей к смерти 800 человек.