Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты для лиц с инвалидностью, полученной на войне

В частности, они смогут бесплатно лечиться в госпиталях СБУ и МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью, полученной в результате военных действий.

Закон "О внесении изменений в статью 13 ЗУ "О статусе ветеранов войны, категорий лиц с инвалидностью вследствие войны" был принят парламентом 20 декабря, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников АТО и лиц, которые принимали участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, включая волонтеров и добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, признанных лицами с инвалидностью в результате войны", – уточнили в ОПУ.

В том числе, они смогут бесплатно получать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения МВД, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Госслужбы связи и защиты информации Украины, Минобороны и других центральных органов исполнительной власти, которые руководят военными формированиями.

Закон вступает в силу со дня, следующего после его публикации, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Напомним, 23 декабря Зеленский подписал закон, который позволяет добровольцам получить статус участника боевых действий.