Елизавета II созывает кризисное совещание из-за решения принца Гарри
Елизавета II созывает кризисное совещание из-за решения принца Гарри
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
В центре Киева обокрали певицу MARUV
В центре Киева обокрали певицу MARUV
Конкурс без конкурса: как назначают на государственные должности «своих людей»
Конкурс без конкурса: как назначают на государственные должности «своих людей»
Казус Филарета
Казус Филарета
Признание Ирана и советский хребет
Признание Ирана и советский хребет
Задержан организатор убийства Амины Окуевой (обновлено)
Задержан организатор убийства Амины Окуевой (обновлено)
Розбір польотів
Розбір польотів
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты для лиц с инвалидностью, полученной на войне

В частности, они смогут бесплатно лечиться в госпиталях СБУ и МВД.

Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты для лиц с инвалидностью, полученной на войне
Фото: Информ-UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью, полученной в результате военных действий.

Закон "О внесении изменений в статью 13 ЗУ "О статусе ветеранов войны, категорий лиц с инвалидностью вследствие войны" был принят парламентом 20 декабря, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников АТО и лиц, которые принимали участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, включая волонтеров и добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, признанных лицами с инвалидностью в результате войны", – уточнили в ОПУ.  

В том числе, они смогут бесплатно получать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения МВД, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Госслужбы связи и защиты информации Украины, Минобороны и других центральных органов исполнительной власти, которые руководят военными формированиями.

Закон вступает в силу со дня, следующего после его публикации, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Напомним, 23 декабря Зеленский подписал закон, который позволяет добровольцам получить статус участника боевых действий.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также