"Я верну всех погибших родным и близким. Все виновные понесут наказание".

Президент Владимир Зеленский вечером 11 января выступил с обращением к украинскому народу по поводу сбитого иранцами самолета "Международных авиалиний Украины".

В нем он попытался подробно описать действия украинских властей с момента катастрофы до последнего разговора с президентом Ирана Хассаном Рухани, в котором тот принес официальные извинения и пообещал выплатить компенсацию.

Зеленский рассказал, что сразу после катастрофы был создан оперативный штаб при СНБО, а в аэропорт Тегерана прибыли украинский посол и консул. Состоялось внеочередное заседание правительства, на котором было принято решение отправить в Иран поисково-спасательную и экспертную группу из 45 человек. "Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны", - подчеркнул Зеленский.

Офис генерального прокурора Украины в свою очередь обратился к Ирану, Швеции, Великобритании и Канаде с предложением создать международную следственную группу.

На следующий день, 9 января, украинские эксперты прибыли в Иран, а сам Зеленский первый раз поговорил по телефону с президентом этой страны Хассаном Рухани. Тогда же секретарь СНБО Алексей Данилов назвал четыре приоритетные версии катастрофы и первый раз сказал, что самолет мог быть сбит зенитной ракетой.

Вечером 9 января подтверждения "ракетной версии" начали поступать из США, Канады и Великобритании. "Мы работали системно, без истерик, ради одного - достижения результата, а именно - выяснения правды об обстоятельства авиакатастрофы", - сказал Зеленский.

Дальше президент напомнил, что 10 января у него состоялся телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео и встреча с временной поверенной в делах США Кристиной Квин. Вместе с послом Великобритании она передала важную информация по поводу катастрофы.

"Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране. Они работали и продолжают работать тщательно и круглосуточно. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили спрятать правду. И сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт сбития украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе", - сказал Зеленский.

По его словам, до полного завершения расследования еще нужен ряд действий, в том числе сделать реконструкцию самолета, идентифицировать тела погибших и расшифровать два бортовых самописца.

Президент также отдельно подчеркнул, что Украина рассчитывает на компенсацию от Ирана.

"Мы договорились [с Рухани], что никто не выкрутится. Офис генерального прокурора возбудил дело по факту убийства граждан Украины. Правительство окажет финансовую помощь родственникам погибших. Государство тоже всячески будет содействовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран", - сказал Зеленский.

"Я верну всех погибших родным и близким. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные понесут наказание. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в каком бы углу планеты вы бы не были", - заявил президент.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.