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Президент Ирана Рухани в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый самолет

Иран готов выплатить компенсацию.

Президент Ирана Рухани в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый самолет
Хасан Рухани
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасcаном Рухани. Они говорили о сбитом иранскими войсками самолете "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

"Говорил с Хассаном Рухани. Признание сбития нашего самолета - шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полной юридической и технической взаимодействия в дальнейшем", - говорится в твиттере Зеленского.

Рухани выразил соболезнования украинскому народу и родственникам погибших.

"Он попросил прощения от иранской стороны за трагедию, которая забрала 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этого государства", - сказано на сайте президента.

Рухани заверил, что причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинские эксперты получат всю необходимую поддержку для расследования трагедии.

Зеленский попросил вернуть тела погибших до 19 января, и президент Ирана пообещал сделать все от него возможное, чтобы репатриация произошла как можно скорее.

Министерство иностранных дел Украины направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе - юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона, как утверждает пресс-служба президента, согласилась с Украиной в этом вопросе.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

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