Данилов: Украина имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявлений других стран

"Мы знаем название ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти, и знаем, у кого".

Украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету "Международных авиалиний Украины" еще до заявления Ирана. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии ВВС.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал руководитель СНБО.

В частности, по его словам, украинские эксперты, которых направили в Тегеран, "нашли доказательства того, что это была ракета".

"С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти, и знаем, у кого ее купили", - заявил Данилов.

По его мнению, именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий авиакатастрофы является сбивание ракетой, повлияли на Иран.

"Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты. ... Через очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна, и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону ... Я думаю, что Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае это [доказательства] уже на украинской стороне", - пояснил он.

По словам Данилова, на фото, которые в субботу обнародовал Офис президента, четко видно, что ракета попала в кабину пилота.

"Мы считаем это уже доказанный факт, и поэтому те переговоры, которые должны были вести наши летчики - они прекратились сразу. Они, к сожалению, погибли сразу, после первого удара", - подчеркнул Данилов.

В то же время, Данилов заявил, что Украина не остановит расследование этой катастрофы несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара и требовать наказания виновных.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из 7 стран. Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял Корпус стражей исламской революции.

По данным телеканала CNN, самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух". Вероятно, это была зенитная ракета "Тор".