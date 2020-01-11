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Оператор, сбивший самолет МАУ, принял его за крылатую ракету, - КСИР

"Произошел сбой в системе связи, и он не смог получить подтверждение".

Оператор, сбивший самолет МАУ, принял его за крылатую ракету, - КСИР
Фото: president.gov.ua

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор, сбивший "Боинг" украинских авиалиний, в результате чего погибли 176 человек, получил сообщение о запуске крылатой ракеты и принял лайнер за нее. Об этом сообщает агентство "Тасним".

"Оператор мог сбить объект, но мог и не делать этого, у него было всего 10 секунд на принятие решения. Но для этого он должен был получить подтверждение. В этом и заключается ошибка оператора. Но, в тех условиях произошел сбой в системе связи, и он не смог получить подтверждение и принял это ужасное решение. Ракета была выпущена и самолет был сбит", - заявил иранский военный на пресс-конференции, видео которого обнародовано в твиттере. 

"Когда я убедился, что это произошло, я пожелал себе смерти, потому что лучше бы я умер, но не стал свидетелем такого происшествия. Мы всю жизнь будем в ответе за смерть людей и сегодня наша честь выставлена перед Господом", - заявил он, добавив, что расследование будет продолжаться на высшем уровне.

"Информация будет дополнена, но с самого начала заявляю, наши шеи тоньше волоска, и мы признаем всю ответственность и готовы подчиниться любому решению, которое примет руководство", - сказал он.

Напомним, Корпус стражей исламской революции взял полную ответственность за крушение авиалайнера МАУ в Тегеране. 

КСИР, созданный после Исламской революции 1979 года для защиты шиитской клерикальной правящей системы, является самой мощной организацией в сфере безопасности Ирана. Корпус контролирует крупные сектора иранской экономики и оказывает огромное влияние на политическую систему страны.

В апреле 2019 года США объявили КСИР террористической организацией. Это впервые Вашингтон назвал вооруженное формирование другого государства террористической группой.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли. Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке,поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект. В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана говорится, что причиной трагедии "стал человеческий фактор".

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