С начала дня на Донбассе произошло два обстрела, без потерь

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло два обстрела со стороны российских боевиков.

В вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил говорится, что возле Красногоровки по позициям украинских военных выпустили три мины калибра 120 мм, а возле Песков стреляли из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих не было.

Напомним, что 10 января на Донбассе было 13 обстрелов, при этом ранены были трое военных.

9 января при шести обстрелах погиб один военный (солдат 28-й омбр Николай Довженко) и были ранены еще четверо. Трое военных пострадали в результате взрыва беспилотника боевиков.