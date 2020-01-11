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С начала дня на Донбассе произошло два обстрела, без потерь

Стреляли возле Красногоровки и Песков.

С начала дня на Донбассе произошло два обстрела, без потерь
Фото: Макс Левин

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло два обстрела со стороны российских боевиков.

В вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил говорится, что возле Красногоровки по позициям украинских военных выпустили три мины калибра 120 мм, а возле Песков стреляли из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих не было.

Напомним, что 10 января на Донбассе было 13 обстрелов, при этом ранены были трое военных.

9 января при шести обстрелах погиб один военный (солдат 28-й омбр Николай Довженко) и были ранены еще четверо. Трое военных пострадали в результате взрыва беспилотника боевиков.

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