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Запрет на полеты в Иран и Ирак для украинских самолетов будет действовать до конца расследования

Украинские граждане могут воспользоваться авиалиниями других стран.

Запрет на полеты в Иран и Ирак для украинских самолетов будет действовать до конца расследования
Фото: скриншот видео

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до конца расследования крушения украинского лайнера в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, национальным авиалиниям Украины запрещено осуществлять полеты в Иран и Ирак, передает Интерфакс-Украина.

В то же время министр объяснил, что этот запрет не означает, что украинские граждане не могут добраться до Ирана, поскольку они все еще могут воспользоваться услугами других авиалиний.

"Мы не можем закрыть небо над чужой территорией. Мы можем это сделать только над нашей, мы это называем запретом нашим авиалиниям осуществлять полеты в эту точку. Вместе с тем, это даже не означает, что украинские граждане не могут добраться до Ирана. Мы хотели избежать этой ошибки. Появляется множество сообщений, что Украина не разрешает... Мы рекомендуем сейчас не осуществлять полеты. Если есть необходимость, включая семейную, человек берет и едет. Для этого есть другие авиалинии, которые летают спокойно в Тегеран", - пояснил Пристайко.

Напомним, Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака 9 января, на следующий день после трагедии. Он распространяется на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине.

Самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из 7 стран. Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял Корпус стражей исламской революции.

Ранее сообщалось, что Франция начала процедуру международного расследования.

 

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до конца расследования крушения украинского лайнера в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, национальным авиалиниям Украины запрещено осуществлять полеты в Иран и Ирак, передает Интерфакс-Украина.

В то же время министр объяснил, что этот запрет не означает, что украинские граждане не могут добраться до Ирана, поскольку они все еще могут воспользоваться услугами других авиалиний.

"Мы не можем закрыть небо над чужой территорией. Мы можем это сделать только над нашей, мы это называем запретом нашим авиалиниям осуществлять полеты в эту точку. Вместе с тем, это даже не означает, что украинские граждане не могут добраться до Ирана. Мы хотели избежать этой ошибки. Появляется множество сообщений, что Украина не разрешает... Мы рекомендуем сейчас не осуществлять полеты. Если есть необходимость, включая семейную, человек берет и едет. Для этого есть другие авиалинии, которые летают спокойно в Тегеран", - пояснил Пристайко.

Напомним, Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака 9 января, на следующий день после трагедии. Он распространяется на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине.

Самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из 7 стран. Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял Корпус стражей исламской революции.

Ранее сообщалось, что Франция начала процедуру международного расследования.

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