Альпинист из Харькова покорил самый высокий в мире вулкан

Фото: https://www.facebook.com/alpomania.team

Альпинист из Харькова Валентин Сипавин поднялся до самого высокого вулкана Охос-дель-Саладо в Южной Америке и установил мировой рекорд - плавал на каяке на высоте 6377 метров над уровнем моря. Об этом сообщает "Громадське радіо".

В путешествии по Южной Америке украинский спортсмен стал напарником австралийского путешественника Даниэля Булла.

"Имея проблемы со своей командой поддержки, его [Сипавина], как акклиматизировавшегося, мотивированного и просто крутого клаймера, пригласил в свою команду известный австралийский путешественник, самый молодой в мире восходитель на 7 вершин и 7 вулканов Даниэль Булл. И они с Валентином вместе установили сразу два мировых рекорда Гиннесса", - говорится в сообщении.

Харьковчанин установил рекорд по самому высокому каякинге в мире - на высоте 6377 м над уровнем моря. Австралиец в той же лагуне проплыл в открытой воде.

Фото: https://www.facebook.com/alpomania.team

Валентин Сипавин - многократный чемпион Украины по альпинизму, вице-чемпион мира по ледолазанию, трижды взошел на Эверест.

Охос-дель-Саладо - самый высокий вулкан на Земле и вторая по высоте вершина Южной Америки - после горы Аконкагуа. Высота составляет 6893 метра. На восточном склоне в кратере вулкана - самое высокое в мире озеро на высоте 6390 метров. Вулкан считается вымершим, поскольку на протяжении всей истории наблюдений за ним не было зарегистрировано ни одного извержения.

Напомним, в августе в Южных Карпатах погиб один из самых известных альпинистов Румынии Жолт Торок.