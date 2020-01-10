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В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль

После вулканического взрыва столб пепла поднялся на 3 км.

В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль, который считается самым активным в стране. Об этом сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.

С помощью систем мониторинга вулкана Попокатепетль было зафиксировано почти 300 "выдохов", состоящих из водяного пара, вулканических газов и низкого содержания золы. Кроме того, было зарегистрировано 90 минут тремора, а магнитуда вулканотектонического землетрясения составила 1,4.

Кроме того, был зафиксирован взрыв, в результате которого столб пепла поднялся на 3 км в северо-восточном направлении. 

Сообщается, что вулкан Попокатепетль проснулся и начал выбрасывать пепел в конце декабря. Вулкан является вторым по величине в Мексике, расположен в 50 километрах от столицы Мехико.

Напомним, в декабре в Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд началось извержение вулкана. На момент извержения на острове было около 50 человек. Эвакуировано 23 человека, один из которых скончался от полученных травм. 

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