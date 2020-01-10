В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль, который считается самым активным в стране. Об этом сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.

Esta mañana el Volcán #Popocatépetl registró una explosión. 🌋



¿Qué habría pasado si en ese momento excursionistas se hubieran encontrado dentro del radio no permitido por seguridad?



El #CENAPRED exhorta a no acercarse al volcán.

🚦 Semáforo de alerta #AmarilloFase2. pic.twitter.com/a5TrNcPUbq — Webcams de México (@webcamsdemexico) 9 января 2020 г.

С помощью систем мониторинга вулкана Попокатепетль было зафиксировано почти 300 "выдохов", состоящих из водяного пара, вулканических газов и низкого содержания золы. Кроме того, было зарегистрировано 90 минут тремора, а магнитуда вулканотектонического землетрясения составила 1,4.

Кроме того, был зафиксирован взрыв, в результате которого столб пепла поднялся на 3 км в северо-восточном направлении.

Ult 24 h:

•268 exhalaciones.

•1 explosión columna eruptiva 3 km.

•1 sismo VT (Mc 1.4).

•90 min de tremor.



«🚦Amarillo 2» pic.twitter.com/6gHeGsOHfT — Volcán Popocatépetl (@Popocatepetl_MX) 9 января 2020 г.

Сообщается, что вулкан Попокатепетль проснулся и начал выбрасывать пепел в конце декабря. Вулкан является вторым по величине в Мексике, расположен в 50 километрах от столицы Мехико.

Напомним, в декабре в Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд началось извержение вулкана. На момент извержения на острове было около 50 человек. Эвакуировано 23 человека, один из которых скончался от полученных травм.