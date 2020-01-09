Трамп подозревает, что крушение самолета МАУ не было вызвано механическими проблемами (обновлено)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок. Об этом пишет СNN, ссылаясь на ответ Трампа журналистам во время мероприятия в Белом доме.

По его словам, "кто-то мог ошибиться с другой стороны".

"Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Кто-то мог ошибиться на другой стороне... не нашей стороне. Это не имеет к нам никакого отношения", – заявил президент США.

Он отметил, что самолет летел в "довольно суровом районе".

"Некоторые люди говорят, что это было механически. Лично я не думаю, что это даже вопрос", – добавил он, подчеркнув, что не знает, могло ли иметь место случайное попадание в борт.

Американский президент также отметил, что иранцы по какой-то причине не захотели передавать черные ящики.

"Были переговоры о передаче их компании Боинг, но если иранцы передадут из Франции или другой какой-то стране, это тоже будет нормально. У меня такое ощущение, что что-то ужасное произошло", – сообщил он.

Напомним, сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке заявили, что Иран мог ошибочно сбить из зенитной системы украинский самолет. Точные причины крушения станут известны после окончания всех экспертиз и исследований.