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Генерал КСИР заявил о готовности Ирана к новым ударам в регионе

По его словам, ответом США за убийство Сулеймани должно стать изгнание американских сил. 

Генерал КСИР заявил о готовности Ирана к новым ударам в регионе
Фото: rbc.ru

Командир аэрокосмических сил Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), генерал Амирали Хаджизаде заявил, что Иран может в будущем продолжить наносить удары по региону. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на канал "Аль-Арабийя".

"По информации иранского государственного телевидения, Хаджизаде сказал, что (ракетные удары. - Ред.) были началом серии атак во всем регионе", – передает телеканал.

По словам Хаджизаде, ракетный обстрел баз США в Ираке имел целью не уничтожение военных, а нанести ущерб"американской военной машине".

При этом он заявил, что ответом Штатам за убийство генерала Касема Сулеймани должно стать изгнание американских сил из региона. 

Напомним, в ночь на 8 января американскую авиабазу, расположенную рядом с городом аль-Асад в Ираке, и базу американских коалиционных сил в Эрбиле обстреляли ракетами.

На иранских государственных каналах сообщили, что КСИР "нанес удар по авиабазе США аль-Асад в Ираке десятками ракет". КСИР заявил, что будут "уничтожающие ответы в случает новой агрессии". Также в Корпусе сказали, что будут наносить удары по любой региональной стране, которая "станет платформой для агрессии США".

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