​Иранские следователи заявили, что часть записей черных ящиков самолета МАУ утеряна, - СМИ

Организация гражданской авиации Ирана заявила, чо часть записей черных ящиков разбившегося самолета "Международных авиалиний Украины" утеряна.

Об этом говорится в заявлении Организации, передает Deutsche Welle.

Следователи сообщили, что оба черных ящика были найдены, но они получили повреждения, поэтому часть записей утеряна. Ранее в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не передадут черные ящики американской компании Boeing.

Также следователи сообщили, что экипаж украинского самолета пытался вернуть самолет в аэропорт Тегерана, хотя не обращался с просьбой о помощи по радиосвязи. Отмечается, что эту информацию удалось получить от очевидцев падения самолета, которые находились на земле, а также от свидетелей, которые находились на борту авиалайнера, пролетавшего неподалеку от места катастрофы.

Также сообщается, что Boeing-737 загорелся в воздухе, а после падения произошел "мощный взрыв" - вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для перелета в Киев.

Напомним, самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, однако эта информация не является официальной. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия.

На борту было 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.

Ночью 9 января в Иран прибыли украинские спасатели и следователи для совместного расследования катастрофы.