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Экс-президента Франции Саркози будут судить за коррупцию

Процесс начнется в октябре.

Экс-президента Франции Саркози будут судить за коррупцию
Фото: EPA/UPG

5 октября 2020 года начнется судебный процесс над экс-президентом Франции Николя Саркози по делу о коррупции. Процесс продлится три недели.

Об этом в среду, 8 января, сообщил парижский суд, передает DW.

64-летний Саркози и его адвокат обвиняются в коррупции, взятках и давлении в попытке получить секретную судебную информацию по делу, которое с тех пор было прекращено.

Саркози обвиняется в том, что в 2014 году он через своего адвоката пытался подкупить помощника генерального прокурора в кассационном суде Жильбера Азибера, обещая ему высокий пост в Монако. Таким образом экс-президент Франции якобы пытался узнать информацию, которая составляла тайну следствия, в рамках расследования дела о возможном незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

В деле фигурировала наследница компании L'Oreal Лилиан Беттанкур, которая владела многомиллиардным состоянием. В 2013 суд оправдал Саркози по обвинению в использовании денег миллиардерши, больной старческим слабоумием.

Скандал с Бетанкур не единственный, к которому причастен 64-летний экс-президент Франции. Органы юстиции Франции еще в 2013 году начали официальное расследование против экс-президента по подозрению в получении его штабом незаконных пожертвований от бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи во время предвыборной кампании 2007 года. Саркози все обвинения отрицает.

Скандалом была омрачена и предвыборная кампания Саркози в 2012 году. Тогда он уступил на выборах социалисту Франсуа Олланду. По данным следствия, Саркози значительно превысил максимально допустимые расходы на кампанию. В то же время его консервативная партия пыталась скрыть этот факт с помощью поддельных счетов.

Саркози не первый бывший президент, который может предстать перед судом. Его предшественник Жак Ширак, скончавшийся год назад, в 2011 году был признан виновным в превышении служебных полномочий и растрате государственных средств в бытность мэром Парижа.

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