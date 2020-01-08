Канада готова помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране

Канада вместе с международными партнерами будет работать над целостным расследованием причин падения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

"Наше правительство продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить всестороннее расследование этой катастрофы и предоставление ответов на все вопросы канадцев", - сказал Трюдо.

Он отметил, что безопасность канадцев остается наивысшим приоритетом правительства.

"Министр иностранных дел находится на связи с правительством Украины и общается с надлежащими органами и международными партнерами. Министр транспорта также работает вместе с госслужащими его ведомства, и общается со своими международными коллегами", - отметил премьер-министр.

Трюдо также выразил соболезнования всем близким погибших в авиакатастрофе.

Напомним, утром 8 января самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни.

На борту было 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии. Все они погибли.