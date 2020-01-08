На самолете МАУ было 11 украинцев, остальные - граждане Ирана, Канады, Германии, Швеции, Афганистана и Британии (обновлено)

Совет национальной безопасности и обороны заявил, что, по предварительной информации, на разбившемся самолете МАУ было 11 украинцев.

"По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины", - говорится в твиттере СНБО.

За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу - також громадяни України. — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) January 8, 2020

Вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Владимир Семенченко на брифинге в аэропорту "Борисполь" подтвердил эту информацию.

"По предварительной информации, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров - два гражданина Украины, остальные пассажиры - это граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции и Афганистана", - сказал он.

Обновлено 10:35. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди пассажиров было 82 гражданина Ирана, 63 канадца, два пассажира и 9 членов экипажа из Украины, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.

Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2 + 9(екіпаж);

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020

Напомним, что самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 9 членов экипажа и 168 пассажиров, большинство - граждане Ирана.

Рейс PS752 должен был прибыть в Киев в 8 утра.