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На самолете МАУ было 11 украинцев, остальные - граждане Ирана, Канады, Германии, Швеции, Афганистана и Британии (обновлено)

Авиакатастрофа произошла в Иране.

На самолете МАУ было 11 украинцев, остальные - граждане Ирана, Канады, Германии, Швеции, Афганистана и Британии (обновлено)
Фото: LB.ua

Совет национальной безопасности и обороны заявил, что, по предварительной информации, на разбившемся самолете МАУ было 11 украинцев.

"По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины", - говорится в твиттере СНБО.

Вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Владимир Семенченко на брифинге в аэропорту "Борисполь" подтвердил эту информацию.

"По предварительной информации, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров - два гражданина Украины, остальные пассажиры - это граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции и Афганистана", - сказал он.

Обновлено 10:35. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди пассажиров было 82 гражданина Ирана, 63 канадца, два пассажира и 9 членов экипажа из Украины, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.

Напомним, что самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 9 членов экипажа и 168 пассажиров, большинство - граждане Ирана.

Рейс PS752 должен был прибыть в Киев в 8 утра.

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