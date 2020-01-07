Под Одессой во время празднования Рождества мужчина поссорился с гостем и бросил его в колодец

В Одесской области во время празднования Рождества мужчина поссорился с одним из своих гостей и в ходе драки бросил его в семиметровый колодец.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

О происшествии правоохранителям сообщил сам виновник. "Свое агрессивное поведение 31-летний мужчина объяснил чувством обиды, возникшим из-за нецензурной брани, которую он услышал от знакомого в свою сторону", - говорится в сообщении..

29-летнего пострадавшего достали из колодца и доставили в больницу, но через несколько часов он скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет. Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Одесской области парень зарезал свою соседку. Правоохранителям он рассказал, что хотел поздравить женщину с Новым годом, но она долго не открывала ему двери.