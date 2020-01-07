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СММ ОБСЕ обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей, штаб ООС отрицает

Речь идет об отведении вооружения. 

СММ ОБСЕ обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей, штаб ООС отрицает
"Оса"
Фото: wikipedia.org/

Команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в отчетах 4 и 6 января отметила, что украинская сторона нарушила Минские договоренности относительно отведения вооружения – зенитных ракетных комплексов 9КЗЗ "Оса". На странице Операции Объединенных сил в Facebook сообщили, что это не является нарушением. 

"Размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских договоренностей относительно отведения вооружения", – заявили в штабе.

Отмечается, что согласно с соглашениями, отведению подлежат танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и тактические ракеты.

"Про отведение зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет", – говорится в сообщении.

Напомним, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦЦК) на Донбассе сообщила об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований России.

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