СММ ОБСЕ обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей, штаб ООС отрицает

Команда Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в отчетах 4 и 6 января отметила, что украинская сторона нарушила Минские договоренности относительно отведения вооружения – зенитных ракетных комплексов 9КЗЗ "Оса". На странице Операции Объединенных сил в Facebook сообщили, что это не является нарушением.

"Размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских договоренностей относительно отведения вооружения", – заявили в штабе.

Отмечается, что согласно с соглашениями, отведению подлежат танки, артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и тактические ракеты.

"Про отведение зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет", – говорится в сообщении.

Напомним, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦЦК) на Донбассе сообщила об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований России.