Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" не сумел пришвартоваться к пирсу в Стамбуле
Зеленский пригласил представителей Омана в Украину "для ознакомления с перспективными проектами"
Зеленский пригласил представителей Омана в Украину "для ознакомления с перспективными проектами"
В Киеве задержали активиста, который спросил у российской блогерши о Крыме (обновлено)
В Киеве задержали активиста, который спросил у российской блогерши о Крыме (обновлено)
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
На волоске от смерти. Что ждёт иранскую ядерную сделку?
На волоске от смерти. Что ждёт иранскую ядерную сделку?
"Манчестер Сити" заинтересован в еще одном защитнике сборной Украины
"Манчестер Сити" заинтересован в еще одном защитнике сборной Украины
Уже в марте Усик может стать чемпионом в хэвивейте: у Джошуа сегодня истекает срок для выбора следующего соперника
Уже в марте Усик может стать чемпионом в хэвивейте: у Джошуа сегодня истекает срок для выбора следующего соперника
Защитник "Динамо" заявил, что у клуба закончились деньги
Защитник "Динамо" заявил, что у клуба закончились деньги
​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Украине ночная температура опустится до -9

Днем в основном будет плюсовая температура. 

В Украине ночная температура опустится до -9
Фото: EPA/UPG

В Украине 8 января ночная температура составит от -4 до -9, днем будет от 0 до +3. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

В Чернигове, Киеве, Житомире, Ровно, Луцке, Луганске и Донецке прогнозируется -4...-6 ночью, днем 0...+2. 

В Ужгороде синоптики обещают -7... -9 в ночное время и 0...+2 днем. Во Львове будет -5...-7 ночью и 1+3 тепла днем. Аналогичный прогноз и для Ивано-Франковска.

В Хмельницком, Кропивницком, Сумах, Харькове, Тернополе, Черновцах и Черкассах ожидается до -7 ночью и до +2 днем, в Виннице, Николаеве, Днепре и Полтаве – до -7 ночью и +3 днем.

В Одессе ночью до -6, днем – до +3, в Херсоне –также до -6 ночью и +3 днем. В Запорожье будет до -5 в ночное время и +2 в дневное. 

В Симферополе ночью от -3 до -5, днем – 0...+2. 

Напомним, среднегодовая температура 2019 года в Киеве составила до +10,6 градусов, что на 2,9 градусов превышает климатическую норму, и таким образом прошлый год оказался рекордно теплым с 1881 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также