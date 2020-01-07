Вооруженные формирования России вновь препятствуют миссии ОБСЕ на Донбассе, – штаб ООС

Они два дня подряд запрещали проезд на блокпосту возле н.п. Заиченко.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦЦК) на Донбассе сообщила об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований России.

В отчете СММ ОБСЕ от 6 января говорится о случаях отказа и задержки патрулей миссии в доступе к временно неподконтрольным территориям. Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, 4 и 5 января вооруженные формирования РФ запретили проезд миссии ОБСЕ на блокпосту севернее н.п. Заиченко.

4 января на блокпосту западнее н.п. Верхнешироковское представители вооруженных формирований России дважды задержали патруль миссии на 45 и 19 минут.

"Такие действия могут иметь цель скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований РФ и передвижение или подготовку войск", – сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что мандат миссии ОБСЕ предусматривает свободный и безопасный доступ его представителей по всей территории Украины. Ограничение свободы передвижения СММ является нарушением выполнения Минских договоренностей.

Напомним, об аналогичных нарушениях сообщалось и в декабре. Тогда вооруженные формирования России шесть раз запретили и один раз задержали патрули миссии.