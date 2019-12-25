Вооруженные формирования России препятствуют миссии ОБСЕ на Донбассе

Боевики шесть раз отказывали СММ в доступе на временно подконтрольные им территории.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщила об ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований России.

В отчете 24 декабря специальной мониторинговой миссии ОБСЕ говорится о шести отказах и одной задержке патрулей миссии в доступе к неподконтрольным правительству Украины территориям. Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, представители вооруженных формирований России отказали патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию возле Роздольного, Петровского, Приморского, Безымянного, Новоазовского и Заиченка в Донецкой области.

На блокпосту на запад от н.п. Верхнешироковское представители вооруженных формирований на 17 минут задержали патруль миссии.

"Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ на недопустимость действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата миссии", – говорится в заявлении.

Отмечается, что мандат СММ дает право на свободный и безопасный доступ на всей территории Украины. Ограничение свободы передвижения СММ является нарушением подписанных Минских договоренностей.

Напомним, украинская сторона СЦКК обратилась к СММ ОБСЕ с просьбой поспособствовать недопущению на участки разведения сил представителей незаконных вооруженных формирований с символикой "СЦКК".

Как известно, СЦКК была создана в 2014 году Россией и Украиной, от каждой страны было назначено по одному руководителю. В состав центра вошли военные ВСУ и России. В 2017 офицеры российских вооруженных сил в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе центра и покинули Украину. Представителей "ДНР" и "ЛНР" в составе СЦКК нет.