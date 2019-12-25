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Оккупанты устроили обстрел неподалеку Крымского, ранен украинский военный

За минувшие сутки противник открывал огонь девять раз, также был ранен военнослужащий. 

Оккупанты устроили обстрел неподалеку Крымского, ранен украинский военный
Фото: 24tv.ua

В зоне боевых действий Донецкой и Луганской областей с начала суток 25 декабря и по состоянию на 7 утра произошел один обстрел. Противник открыл огонь по местности неподалеку Крымского Луганской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку населенного пункта Крымское. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение", – заявили в министерстве.

За сутки 24 декабря оккупационные войска открывали огонь девять раз. В результате этого также был ранен украинский военный.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и иного стрелкового оружия", – пояснили в Минобороны.

В частности, огонь велся из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам н.п. Березовое; четыре раза противник обстреливал район Новолуганского (из миномета калибра 82 мм – 9 мин, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и др. оружия); возле Крымского обстреливали из гранатометов и др. стрелкового оружия; в районе н.п. Светлодарск – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Шумов – из разных гранатометов. 

Напомним, 22 декабря в зоне боевых действий на Донбассе погиб военнослужащий 93-й бригады "Холодный Яр", солдат Герман Соловьев, 1990 года рождения. 

"Он умер во время перестрелки с пророссийскими наемниками прямо на позиции",  – сообщили в пресс-службе бригады. 

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