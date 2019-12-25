В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
В Харькове злоумышленник взял в заложницы прохожую и ранил полицейского
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
Журналисты нашли у полковника СБУ имущество в Черногории, квартиры по 5 млн и запрещенный бизнес
Журналисты нашли у полковника СБУ имущество в Черногории, квартиры по 5 млн и запрещенный бизнес
Сотрудников Шария прогнали из апелляционного суда в Киеве (обновлено)
Сотрудников Шария прогнали из апелляционного суда в Киеве (обновлено)
Гитлянская опровергла фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье"
Гитлянская опровергла фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье"
Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской областей за отсутствие результата
Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской областей за отсутствие результата
Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
Заправки снизили цены после встречи с Зеленским
"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР
"Укроборонпром" возобновил сорванный контракт на 45 БТР
ГлавнаяОбществоЖизнь

В центре Симферополя продают елки из Прикарпатья

На аннексированный полуостров товар везут из России.

В центре Симферополя продают елки из Прикарпатья
Фото: Крым.Реалии

В аннексированном Россией Симферополе на новогодней ярмарке под зданием музыкального театра на проспекте Кирова продаются искусственные ели из Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По словам продавца, украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области.

"Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем", - рассказал он.

Продавец заверил, что товар сертифицирован и у него имеются все соответствующие документы.

Фото: Крым.Реалии

По словам предпринимателя, его торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя, в частности, на Центральном рынке и Москольце.

Ранее торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что украинские елочные игрушки экспортируются в 27 стран мира, в том числе и в Россию.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также