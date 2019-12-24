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​​Россия сымитировала атаку на американский эсминец в Черном море

В командовании Воздушных сил ВСУ считают такое "бряцание оружием" недопустимым.

​​Россия сымитировала атаку на американский эсминец в Черном море
Фотоколлаж командования Воздушных сил ВСУ
Фото: Фотоколлаж командования ВС ВСУ

Российские военные провели учения в Черном море, в рамках которых сымитировали атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Одессы.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей в рамках учений "нанесли" ракетный удар по надводной цели - ракетному эсминцу США "Ross".

"23 декабря пара фронтовых бомбардировщиков Су-24М, под прикрытием истребителей Су-27 (Су-30) военно-космических сил РФ в акватории Черного моря сымитировали ракетный удар по надводной цели. А цель, по данным разведки, - ракетный эсминец США "Ross", следовавший в порт Одессы. Самолеты совершили маневр, типичный для авиационного удара крылатыми ракетами, и вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

В командовании Воздушных сил ВСУ подчеркивают, что на фоне политического кризиса в Европе, военной агрессии на Донбассе и в Крыму, "бряцание оружием и демонстрация силы стали уже привычным методом влияния России на западные страны", включая те, которые ввели против РФ санкции.

"Кроме того, Россия фактически "приватизировала" акваторию Черного и Азовского морей, ежемесячно резервируя новые районы для военных учений, максимально усложняет проход торговых судов в обоих морях, особенно через Керченский пролив", - подчеркнули в командовании ВС ВСУ.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг констатировал увеличение присутствия Альянса в Черноморском регионе.

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