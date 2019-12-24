​15% украинцев не имеют цифровых навыков, - опрос Минцифры

25,4% хотели бы обучиться навыкам установки ПО, 23,6% - работы в фоторедакторе, 22,9% - обработке видео и монтажу, 18,9% - работе в Excel.

По результатам опроса, проведенного компанией MLS Group по заказу Министерства цифровой трансформации, 53% украинцев в возрасте от 18 до 70 лет имеют цифровые навыки на среднем уровне, 37,9% - на уровне ниже среднего, 15,1% - вовсе не имеют цифровых навыков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают "Українськi Новини".

Так, на вопрос "Какие навыки вы бы хотели сформировать?" 39,6% ответили "базовые и углубленные", 17% респондентов хотели бы сформировать базовые навыки, 8% - углубленные, 35,4% - не выбрали ни один из вариантов.

Среди базовых навыков 33,9% респондентов хотели бы освоить навыки в онлайн-безопасности, 29,8% - навыки в различении надежных и ненадежных источников информации, 26% - в пользовании интернет-банкингом, 23,4% - в пользовании смартфоном.

Среди углубленных навыков 25,4% хотели бы обучиться навыкам установки программного обеспечения, 23,6% - работы в фоторедакторе, 22,9% - навыкам обработки видеоматериалов и монтажа, 18,9% - навыкам работы в программе Excel.

Для выхода в Интернет чаще всего граждане используют смартфон, при этом его используют 93,4% граждан в возрасте от 18 до 29 лет, 85% граждан в возрасте 30-59 лет и 64,5% граждан в возрасте 60-70 лет.

Также респондентов попросили ответить, для каких целей они использовали Интернет на протяжении последних трех месяцев. 82,2% опрошенных используют Интернет для обмена сообщениями, 80,8% - для звонков через Интернет (учитывая видеозвонки), 79,4% - для просмотра видеороликов, 74,9% - для участия в соцсетях, 74,6% - для поиска информации о товарах и услугах, 73,1% - для прослушивания музыки, 73% - для чтения новостных ресурсов.

На вопрос "Когда вы последний раз пользовались Интернетом?", 85,5% опрошенных ответили, что пользовались в течение последних трех месяцев, 2,1% - от трех месяцев до года тому назад, 1,8% - более года тому назад, 10,5% опрошенных ответили, что никогда не пользовались.

Кроме этого, 4,4% респондентов испытали финансовые потери на протяжении последних 12 месяцев из-за получения сообщений от аферистов и перенаправления на фальшивые сайты.

Напомним, Минцифры решило запустить для украинцев курсы по цифровизации в формате ток-шоу.

Ранее вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью LB.ua сообщил, что Минцифры планирует создать в библиотеках диджитал-хабы, где всех желающих будут обучать цифровой грамотности. Библиотеки будут функционировать как коворкинги, места для обучения и центры поддержки малого предпринимательства. Минцифры планирует охватить 6 млн людей программой обучения цифровым навыкам.