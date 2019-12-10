Google назвал самые популярные запросы в Украине за 2019 год

В компании отметили, что увеличивается количество запросов на украинском языке.

В 2019 году украинцев больше всего интересовали восьмой сезон сериала "Игра престолов", личность Владимира Зеленского и умершая в марте российская певица Юлия Началовоа. Об этом свидетельствуют данные исследования запросов в поисковике Google.

"Политика не проникла в эти запросы. Традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой. Также стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше и больше", - заявил директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко на презентации исследования.

Украинских пользователей Google также интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости о болезни российской артистки Анастасии Заворотнюк, сериал "Чернобыль" и конкурс "Евровидение 2019".

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о Зеленском, Заворотнюк и экс-президенте Петре Порошенко.

В категории "Фильмы" в 2019 году украинцы чаще всего искали психологический триллер "Джокер". В список самых популярных фильмов по версии пользователей "Google Украина" попали также экранизация исторической повести Ивана Франко "Захар Беркут" и новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

В 2019 году украинцы хотели узнать, что такое "томос", "подагра" и "формула Штайнмайера".

Топ-запросы года

Игра престолов 8 сезон

Зеленский

Юлия Началова

Заворотнюк

Результаты выборов 2019

Децл

Чернобыль

Дебаты

Порошенко

Евровидение 2019

Персона года

Владимир Зеленский

Анастасия Заворотнюк

Петр Порошенко

MARUV

Потап

Игорь Смешко

Игорь Коломойский

Билли Айлиш

Валерий Легасов

Алла Мазур

Утраты года

Юлия Началова

Децл

Алла Вербер

Люк Перри

Карл Лагерфельд

Дарья Лукьяненко

Камерон Бойс

Вилли Токарев

Сергей Доренко

Ирина Цывина

Фильм года

Джокер

Мстители: Финал

Аквамен

Оно 2

Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел

Король Лев

Однажды в Голливуде

Капитан Марвел

Захар Беркут

Как приручить дракона 3

Сериал года

Игра престолов 8 сезон

Чернобыль

Тайная любовь

Крепостная

ИП Пирогова

Школа. Випускний

Жуки

Ничто не случается дважды

Ранняя пташка

Молодежка 6 сезон

ТВ-шоу года

Евровидение 2019

Холостяк 2019

Оскар 2019

Право на владу

Голос країни 2019

Топ-модель по-українськи 3 сезон

Одруження наосліп 2019

МастерШеф. Професіонали

Танці з зірками 2019

Наречена для тата

Покупка года

iPhone 11

Автокресло

МАУ билет

Укрзалізниця билет

Бустер

IQOS

Вентилятор

Украина Португалия билеты

Электросамокат

Мини-кондиционер

«Что такое?»

Томос

Подагра

Формула Штайнмайера

Вислово

Дебаты

Сонный паралич

Зона 51

Импичмент

NFC

Мажоритарка

«Почему?»

Почему падает доллар?

Почему умер Децл?

Почему умерла Юлия Началова?

Почему Зеленский не пришел на стадион?

Почему взорвался Чернобыль?

Почему в Киеве туман?

Почему скисает молоко?

Почему на Троицу нельзя купаться?

Почему нельзя ходить в туалет ночью?

Почему не работает Инстаграм?

«Как?»

Как сделать Инстаграм темным?

Как удалить аккаунт Инстаграм?

Как узнать свой номер телефона?

Как проверить себя в списках избирателей?

Как говорят животные?

Орхидея как ухаживать?

Как кушать авокадо?

Как перевести деньги с телефона на телефон?

Как сделать слайм без клея?

Как завязать шнурки?

Напомним, в прошлом году самым популярным поисковым запросом оказался "ЧМ 2018" – чемпионат мира по футболу. На второй позиции ‒ новый сезон сериала “Мажор”, а на третьей ‒ конкурс Евровидение-2018.