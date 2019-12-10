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Google назвал самые популярные запросы в Украине за 2019 год

В компании отметили, что увеличивается количество запросов на украинском языке. 

Google назвал самые популярные запросы в Украине за 2019 год
Фото: Depositphotos/guynamedjames

В 2019 году украинцев больше всего интересовали восьмой сезон сериала "Игра престолов", личность Владимира Зеленского и умершая в марте российская певица Юлия Началовоа. Об этом свидетельствуют данные исследования запросов в поисковике Google.

"Политика не проникла в эти запросы. Традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой. Также стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше и больше", - заявил директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко на презентации исследования.

Украинских пользователей Google также интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости о болезни российской артистки Анастасии Заворотнюк, сериал "Чернобыль" и конкурс "Евровидение 2019".

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о Зеленском, Заворотнюк и экс-президенте Петре Порошенко. 

В категории "Фильмы" в 2019 году украинцы чаще всего искали психологический триллер "Джокер". В список самых популярных фильмов по версии пользователей "Google Украина" попали также экранизация исторической повести Ивана Франко "Захар Беркут" и новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

В 2019 году украинцы хотели узнать, что такое "томос", "подагра" и "формула Штайнмайера".

Топ-запросы года

  • Игра престолов 8 сезон
  • Зеленский
  • Юлия Началова
  • Заворотнюк
  • Результаты выборов 2019
  • Децл
  • Чернобыль
  • Дебаты
  • Порошенко
  • Евровидение 2019

Персона года

  • Владимир Зеленский
  • Анастасия Заворотнюк
  • Петр Порошенко
  • MARUV
  • Потап
  • Игорь Смешко
  • Игорь Коломойский
  • Билли Айлиш
  • Валерий Легасов
  • Алла Мазур

Утраты года

  • Юлия Началова
  • Децл
  • Алла Вербер
  • Люк Перри
  • Карл Лагерфельд
  • Дарья Лукьяненко
  • Камерон Бойс
  • Вилли Токарев
  • Сергей Доренко
  • Ирина Цывина

Фильм года

  • Джокер
  • Мстители: Финал
  • Аквамен
  • Оно 2
  • Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
  • Король Лев
  • Однажды в Голливуде
  • Капитан Марвел
  • Захар Беркут
  • Как приручить дракона 3

Сериал года

  • Игра престолов 8 сезон
  • Чернобыль
  • Тайная любовь
  • Крепостная
  • ИП Пирогова
  • Школа. Випускний
  • Жуки
  • Ничто не случается дважды
  • Ранняя пташка
  • Молодежка 6 сезон

ТВ-шоу года

  • Евровидение 2019
  • Холостяк 2019 
  • Оскар 2019
  • Право на владу
  • Голос країни 2019
  • Топ-модель по-українськи 3 сезон
  • Одруження наосліп 2019
  • МастерШеф. Професіонали
  • Танці з зірками 2019
  • Наречена для тата

Покупка года

  • iPhone 11
  • Автокресло
  • МАУ билет
  • Укрзалізниця билет
  • Бустер
  • IQOS
  • Вентилятор
  • Украина Португалия билеты 
  • Электросамокат
  • Мини-кондиционер

«Что такое?»

  • Томос
  • Подагра
  • Формула Штайнмайера
  • Вислово
  • Дебаты
  • Сонный паралич
  • Зона 51
  • Импичмент
  • NFC
  • Мажоритарка

«Почему?»

  • Почему падает доллар?
  • Почему умер Децл?
  • Почему умерла Юлия Началова?
  • Почему Зеленский не пришел на стадион?
  • Почему взорвался Чернобыль?
  • Почему в Киеве туман?
  • Почему скисает молоко?
  • Почему на Троицу нельзя купаться?
  • Почему нельзя ходить в туалет ночью?
  • Почему не работает Инстаграм?

«Как?»

  • Как сделать Инстаграм темным?
  • Как удалить аккаунт Инстаграм?
  • Как узнать свой номер телефона?
  • Как проверить себя в списках избирателей?
  • Как говорят животные?
  • Орхидея как ухаживать?
  • Как кушать авокадо?
  • Как перевести деньги с телефона на телефон?
  • Как сделать слайм без клея?
  • Как завязать шнурки?

Напомним, в прошлом году самым популярным поисковым запросом оказался "ЧМ 2018" – чемпионат мира по футболу. На второй позиции ‒ новый сезон сериала “Мажор”, а на третьей ‒ конкурс Евровидение-2018.

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