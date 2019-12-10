​Парижский саммит оставил крымских татар вне обмена пленными, - Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что коммюнике, подписанное по результатам "нормандского саммита", исключает крымских татар из будущего обмена удерживаемыми лицами с Российской Федерацией.

Об этом он сказал на "Национальной правозащитной неКонференции", организованной Центром гражданских свобод, в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчерашнее коммюнике, которое было подписано, отбрасывает всех крымских политзаключенных из обмена... Так, как оно выписано", - сказал Чубаров.

"Я знаю, что переговоры велись, я знаю, что пытались... Но надо ли было его подписывать, исходя из чувств сотен и сотен людей? Если более, чем 100 политзаключенных с Крыма - у них есть родные, дети, жены, родители. Это сотни людей", - добавил глава Меджлиса

По его словам, Меджлис уже получает звонки от крымских татар, которые спрашивают: "А кто мы для Украины, если нас там нет в этом коммюнике?".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", по итогам которой Владимир Зеленский сообщил, что вопрос Крыма подробно не обсуждался. Президент также заявил, что возвращение по формуле "всех на всех" будет проходить в отношении тех захваченных лиц, которые удерживаются на территории Украины и оккупированных территориях. Следующий этап - арестованные в России и в Крыму.

Зеленский уточнил, что Украина рассчитывает на возвращение с Донбасса 72 пленных в рамках обмена "всех установленных на всех установленных". "[Обмен] "всех на всех" - абстрактный вопрос. Договорились так: давайте начать с "всех согласованных на всех согласованных". Сейчас нам покажут списки", - рассказал президент о договоренностях.

6 декабря Чубаров анонсировал подготовку и проведение Марша достоинства в аннексированный Крым.