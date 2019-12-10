Разумков назвал "нормандскую встречу" сдвигом с мертвой точки

Глава ВР назвал ее важным, но лишь первым шагом.

Глава ВР Дмитрий Разумков назвал прошедшую 9 декабря "нормандскую встречу" сдвигом с мертвой точки. Об этом он сообщил журналистам.

"Это только первый шаг. Важный, но первый шаг, который сдвинул с мертвой точки этот процесс, который на протяжении уже нескольких лет находился в состоянии комы", - отметил Разумков.

Спикер считает, что "нормандский формат" позволит вернуть неподконтрольные территории, а президент Владимир Зеленский на этих переговорах не отходил от ключевых позиций.

"Президент, как и обещал, придерживался ключевой позиции - это отстаивание интересов украинского государства. Даже те, кто занимал политическую, а не государственную позицию с этим согласились", - подчеркнул политик.

Напомним, следующая встреча в "нормандском формате" состоится через четыре месяца в Берлине.

На Нормандской встрече президент Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных". По словам президента, в рамках этого обмена "72 человека могут приехать домой".