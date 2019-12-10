Глава Госгеокадастра отстранил руководство всех облуправлений

Новоназначенный глава Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлик во исполнение поручения Кабмина приказал отстранить заместителей и руководителей главных управлений ведомства в областях и Киеве с целью комплексной проверки работы органа. Об это сообщал пресс-центр Кабмина.

Проверка ведомства будет проводиться в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения госсобственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений о продлении (обновлении) договоров аренды земучастков сельхозназначения госформы собственности за период 2018-2019 гг.

Напомним, Дениса Башлика назначили главой геокадастра 20 ноября 2019 года.

В начале сентября президент Владимир Зеленский приказал поменять людей в шести госорганах, в том числе Госгеокадастре.