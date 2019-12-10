Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
Полиция Херсонской области расследует самоубийство 9-летней девочки
Полиция Херсонской области расследует самоубийство 9-летней девочки
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки" (Обновлено)
Зеленский и Путин встретятся после саммита "четверки" (Обновлено)
Мосгорсуд приговорил к колонии бывшего украинского министра Рудьковського
Мосгорсуд приговорил к колонии бывшего украинского министра Рудьковського
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Нормандский тупик и украинское будущее
Нормандский тупик и украинское будущее
ГлавнаяПолитика

Следующая встреча в "нормандском формате" может пройти в Берлине

Она запланирована на март. 

Следующая встреча в "нормандском формате" может пройти в Берлине
Фото: EPA/UPG

Следующая встреча в "нормандском формате" состоится через четыре месяца. По информации пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина - Дмитрия Пескова - саммит пройдет в Германии, в Берлине, пишет "Украинская правда".

Президент Франции Эммануль Макрон подтвердил, что следующая встреча состоится в марте.

"Мы показываем формат дипломатический и его важность, потому что только дипломатический формат может обеспечить правильное использование Минских договоренностей. Мы констатируем, что будет прогресс в краткие сроки: до конца этого года проверят список пленных, которые будут освобождены, также говорится о продолжительном прекращении огня, разведении войск", - заявил президент Франции.

Он уточнил, что есть договоренность встречи в лице министров иностранных дел и советников через четыре месяца. Будут обсуждаться улучшение вопросов безопасности, политические и гуманитарные условия.

Напомним, президент Украины заявил, что на встрече "нормандской четверки" в Париже не обсуждался вопрос оккупированного Россией Крыма. Украинский президент пообещал, что крымский вопрос будет обсуждаться на следующей встрече "нормандской четверки", запланированной на март будущего года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также