Зеленский о Нормандском саммите: пока ничья

Зеленский считает, что о итогах говорить рано, сейчас нужно быть дипломатом.

На брифинге для украинских СМИ президент Владимир Зеленский отметил, что еще рано говорить, кто взял верх на переговорах Нормандской четверки, поскольку этот процесс только запустился. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Путин был злой? Я думаю, что все были очень уставшие. Разговор у нас был разный, и напряжённый, и иногда такой мощный, иногда лёгкий. Кто кого? Я не знаю. Мне кажется, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте говорить, пока что ничья", - сказал он на брифинге для украинских СМИ после встречи в Париже.

Напомним, на Нормандской встрече президент Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе.

В комплексе мер, на которые согласились лидеры четверки прописано "проведение конституционной реформы в Украине" и "вступление новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".