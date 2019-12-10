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Зеленский о Нормандском саммите: пока ничья

Зеленский считает, что о итогах говорить рано, сейчас нужно быть дипломатом. 

Зеленский о Нормандском саммите: пока ничья
Фото: EPA/UPG

На брифинге для украинских СМИ президент Владимир Зеленский отметил, что еще рано говорить, кто взял верх на переговорах Нормандской четверки, поскольку этот процесс только запустился. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Путин был злой? Я думаю, что все были очень уставшие. Разговор у нас был разный, и напряжённый, и иногда такой мощный, иногда лёгкий. Кто кого? Я не знаю. Мне кажется, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте говорить, пока что ничья", - сказал он на брифинге для украинских СМИ после встречи в Париже.

Напомним, на Нормандской встрече президент Владимир Зеленский согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе.

В комплексе мер, на которые согласились лидеры четверки прописано "проведение конституционной реформы в Украине" и "вступление новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей". 

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