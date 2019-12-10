Зеленский: разведение войск может занять 6-8 лет

Президент Владимир Зеленский сказал, что разведение войск на Донбассе может растянуться на 6-8 лет.

"За шесть месяцев мы развели три точки, поэтому я сказал, что если вы посчитаете 409 километров контактной линии, то мы будем разводить 20 лет. Меня уже не будет. Поэтому мне кажется, что нам нужно решить проблему конфликта раньше. Если быстрее и большими участками - мы можем развести за 6-8 лет", - сказал Зеленский на брифинге для украинских журналистов после саммита "нормандской четверки".

Для начала, добавил Зеленский, разведение пойдет в "простых точках", исходя из интересов мирных жителей.

"То есть не Счастье или Дебальцево, где мы не можем стратегически, политически... Поэтому мы говорили о трех гуманитарных точках: какой-то переход, какой-то мост, чтобы просто помочь людям", - сказал он.

Эти точки должны определить на переговорах в Минске.

Напомним, что осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил не состоялось из-за обстрелов, а возле Золотого и Петровского стороны вернулись на ранее занимаемые позиции.

Летом 2019 году разведение начали заново. На последнем участке в Петровском разведение состоялось в ноябре.