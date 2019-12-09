РФ заявила, что выдала 120 тысяч паспортов жителям ОРДЛО

С апреля этого года власти РФ получили 160 тыс. заявлений на российское гражданство.

МВД РФ заявило, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тысяч жителей ОРДЛО. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр российского министерства.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что с апреля этого года в целом пункты приема документов получили более 160 тысяч заявлений на гражданство РФ.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям ОРДЛО, их выдача началась в середине июня. По состоянию на середину августа российские паспорта получили более 25 тысяч жителей оккупированных районов.

Страны ЕС, Канада и США заявляли, что не будут признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса.

Замминистр по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявлял, что упрощенная процедура выдачи российских паспортов в ОРДЛО не вызвала ожидаемого ажиотажа.

3 октября Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий разослали государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, которые не входят в ЕС, рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям ОРДЛО. Эти рекомендации позволят идентифицировать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО.