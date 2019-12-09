"Крымских диверсантов" Дудку и Бесарабова этапируют в Ставропольский край

В какой именно колонии они будут перебывать наказание, еще не известно.

Украинских политзаключенных по делу "крымских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапируют в одну из колоний Ставропольского края. Об этом заявил сын Владимира Дудки Илья Каверников, передает "Крым.Реалии".

"По состоянию на вчерашний день (8 декабря) они были еще в Пятигорске. Их этапируют куда-то в Ставропольский край. Предположительно, либо первая, либо 11-я колония. Больше ничего не знаю", – отметил Каверников.

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". Двое из трех задержанных - Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов - эксперты аналитического центра "Номос", который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий арестованный - член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан второго ранга запаса Владимир Дудка.16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей, после чего его этапировали на территорию России.

Владимира Дудку и Алексея Бессарабова задержали за якобы диверсионную деятельность в октябре 2016 года, а в апреле 2019 года их приговорили к 14 годам колонии строгого режима.