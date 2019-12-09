В Кременчуге полиция задержала 38-летнего мужчину по подозрению в убийстве его отца.

Об этом сообщается на сайте полиции Полтавской области.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением в области сердца. Пенсионер скончался в больнице.

"В убийстве 66-летнего мужчины подозревают его 38-летнего сына. По предварительной информации, мужчина выстрелил в сторону пенсионера во время ссоры", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали патрульные и изъяли у него предполагаемое орудие преступления - пистолет Флобера.

Начато досудебное расследование. Назначены экспертизы. Продолжаются следственные действия.

Фото: pl.npu.gov.ua

Напомним, в Ровенской области 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера за отказ одолжить деньги.