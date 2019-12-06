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Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября

Все это время он находился в коме.

Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
Артем Мирошниченко
Фото: Tetiana Pechonchyk / Facebook

В больнице умер активист и волонтер Артем Мирошниченко, на которого в конце ноября напали в Бахмуте.

Об этом сообщила в фейсбуке руководитель Центра информации по правам человека Татьяна Печончик.

"Умер активист и волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, на которого было совершено нападение вечером 29 ноября. Об этом сообщает брат Артема Сергей Мирошниченко. Все это время Артем находился в коме", - написала она.

"Личные вещи во время нападения не были похищены. Полиция установила, что нападавших было двое. Одному 16 лет, ранее несудим, а второй 17 лет, судимый за ограбление в прошлом году. 16-летний напал на Артема, избил и бросил головой о плиту. Другой просто наблюдал. Оба нападавших были пьяны. Впоследствии суд отправил одного из них под домашний арест. На суде парень объяснил, что побил Мирошниченко, ибо занимался боксом и единоборствами и хотел "проверить свои навыки борьбы", - уточнила Печончик.

Она также отметила, что брат погибшего не верит в версию о случайном нападении и считает, что на Артема напали из-за его проукраинской позиции.

"Артем Мирошниченко был активистом волонтерской группы "Бахмут Український". В 2014-2015 годах он плел сети для военных, чистил картошку для кормления раненых в госпитале. Артем говорил на украинском и ходил на все мероприятия и волонтерские акции помощи", - добавила Печончик.

Напомним, в ночь на 10 ноября в подъезде собственного дома в Киеве на лестнице между этажами был найден ветеран АТО, боец 90-го батальона Игорь Панов, позывной "Хан", и его жена Оксана Кавецкая. Супруги были сильно избиты. 20 ноября ветеран скончался в больнице от полученных травм.

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