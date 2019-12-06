Вечером 5 декабря в Киеве жители Виноградаря, которые выступают против уничтожения парка "Горка Кристера", снесли забор строительства многоэтажки, которое они считают незаконным.
Как сообщает корреспондент LB.ua, на месте строительства многоэтажки собралось около полторы сотни местных жителей. Представителей партийных или каких-либо общественных организаций не было.
В течение всего дня протестующих против строительства запугивали "титушки". Но вечером, увидев большое количество людей и журналистов, они спрятались.
Полиция сначала пыталась защитить ограждение, но людей это не остановило. Забор был полностью демонтирован, хотя застройщик обнес его колючей проволокой и перевязал стальными тросами. Не спасло его и большое количество солидола, которым, по словам местных жителей, забор смазали "титушки".
Новая высотка должна появиться по адресу Вышгородская, 47ж. Застройщик - компания "Будинвест КМ".
Напомним, 29 ноября жители киевских Позняков снесли забор скандального строительства на ул. Ревуцкого.