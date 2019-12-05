Суд снял арест с дома в центре Киеве, который хочет приватизировать Владимир Кличко

Печерский районный суд 27 ноября отменил арест нежилого дома в центре Киева, который находится во дворе гостиницы 11 Mirrors Владимира Кличко и который собирается купить его компания.

Об этом свидетельствуют материалы судебного реестра.

Здание было арестовано с 26 июля. Суд признал, что за это время прокурор не предоставил никаких подтвержденных данных, которые бы оправдали цель ареста.

Напомним, в конце июня на телеканале "1+1" олигарха Игоря Коломойского вышел большой 20-минутный сюжет об этом трехэтажном здании на улице Богдана Хмельницкого, 34 (лит. Б, Б').

В нем утверждается, что в 2005 году здание на инвестиционном конкурсе было передано предпринимательнице Ларисе Гетман-Гнидунец и ее фирме ООО "Капитал". В 2013 году дом был сдан в аренду ООО "Альтернатива", а договор с "Капиталом" разорвали через суд. Сейчас это здание якобы используется гостиницей 11 Mirrors.

Гетман-Гнидунец подала заявление в ГБР, где зарегистрировали уголовное производство для проверки причастности одного из народных депутатов и должностных лиц Киевской городской государственной администрации к действиям, направленным на завладение имуществом территориальной общины Киева.

Несмотря на уголовное производство и наложенный арест, 30 июля на сайте "Прозорро.Продажи" состоялся аукцион, на котором здание было продано фирме Владимира Кличко "Вит-Плюс" за 37,130 млн гривен.

Единственным конкурентом "Вит-Плюс" был нынешний арендатор ООО "Альтернатива", при котором, как утверждает "1+1", дом стал подсобкой гостиницы.

Фото: prozorro.sale

26 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что он вместе с братом решил подать в суд на телеканал "1+1", "который поливает их грязью". В октябре стало известно, что суд оставил их иск без рассмотрения.

1 августа Кличко приходил на допрос в Государственное бюро расследований как свидетель по делу, связанному с земельными участками в Киеве.