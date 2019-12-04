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На строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секцию

Автомобили планируют пустить через путепровод еще в этом году.

Фото: kyivcity.gov.ua

На строительстве Шулявского моста в Киеве в среду установили последнюю 540-тонную секцию.

Об этом говорится на сайте Киевгорадминистрации.

После стыковки частей моста начнутся дорожные работы: устройство асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения.

Автомобили планируют пустить через мост еще в этом году.

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

"В настоящее время продолжается строительство подходов путепровода с улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, левоповоротных и правоповоротных съездов. Специалисты прокладывают инженерные сети, в частности, контактную сеть и наружное освещение", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали, сейчас идет строительство нового.

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