Глава "Газпрома" пожаловался, что Украина выставила очень высокие тарифы на транзит

Глава "Газпрома" Алексей Миллер пожаловался, что Украина выставила очень высокие тарифы на транзит на ближайшие годы.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы находимся в постоянном контакте с компанией, которая в Украине должна стать независимым газотранспортным оператором, и наши консультации проходят и в Вене. Мы обсуждаем межоператорское соглашение, мы обсуждаем транспортный договор. Вопросов достаточно много. В том числе, это вопросы, которые касаются матрицы тарифов. Это очень-очень высокие тарифы, серьезно значительно выше действующего тарифа, по которому мы сейчас транзитируем газ через территорию Украины", - сказал Миллер.

Тариф на прокачку газа в новом контракте планируется привязать к сроку действия и объему.

В октябре была опубликована новая методика расчета тарифа на транзит газа. В "Нафтогазе" посчитали, что на период 2020-2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м - $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году - $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В 2016 году Миллер сообщал, что тариф на транспорт газа по "Северному потоку 2" составляет $2,1 за 1 тыс. куб. м на 100 км.