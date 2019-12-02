«Сила Сибири» и поражение «Газпрома» в Европе

Уже вторая по счету церемония запуска проекта “Сила Сибири” может стать не бизнесом, а дорогой моральной компенсацией за те поражения, которые РФ терпит по ходу проекта “Северный Поток 2“. Однако здесь ключевая цель РФ - добиться от Пекина совместного экспорта газа из Туркменистана на российский рынок, а далее - в Украину и в ЕС.

Фото: Kremlin.ru Президент РФ Путин расписался на трубе газопровода во время церемонии соединения первого звена магистрального газопровода «Сила Сибири» в 2014.

2 декабря российская государственная газовая монополия “”Газпром” ввела в строй газопровод “Сила Сибири”. Согласно проекту, он должен начать поставку из Республики Якутия в северные области КНР. Это - символические по китайским меркам поставки природного газа, которые при всей своей мизерности играют очень важную роль для политического руководства Москвы.

Проектный объем поставок должен составить 5 млрд куб метров в следующем году, 10 млрд кубов в 2021-м и 15 млрд - в 2022 году. На газовом рынке КНР с потреблением 2018 года 283 млрд куб метров и импортом в 125 млрд куб метров этот газопровод априори не способен играть какую либо существенную роль.

В то же время проект нацелен не на внутренний китайский рынок, а на внешний рынок китайского импорта: здесь Москва и пытается навязать Пекину свои услуги. Крупнейшими субъектами инфраструктуры китайского импорта являются пока что мало интересный для РФ Sino-Myanmar pipelines (Мьянма-Китай) и очень болезненный для “Газпрома” газопровод CA-China, Central Asia China Gas Hulpe Lines (Туркменистан-Китай). Последний на входе в КНР имеет в пять раз большую мощность, чем стартовые возможности ”Силы Сибири” - то есть, 30 млрд куб метров в год.

Он поставляет остро конкурентные для РФ среднеазиатские газовые ресурсы. Их доставка в удаленные от Центральной Азии индустриальные районы восточного Китая обходится слишком дорого. Инвестирующие в газодобычу этого региона компании КНР вместо отдаленного китайского рынка планируют в будущем направлять часть ресурсов из подконтрольных им среднеазиатских месторождений на более ближние рынки. Так, Восточная Европа к китайским инвестициям в Туркменистане намного ближе, чем Шанхай или Шэньчжэнь.

Фото: Газета.ру

Очень болезненный для РФ китайский газопроводный проект CA-China - формально государственный. Но на всех его участках его активы принадлежат совместным предприятиям китайских и местных госкомпаний, а также частным банкам Гонконга. В “Газпроме” надеются выкупить доли китайских частных банков в CA-China, чтобы навязать партнерство и принудить КНР действовать уже не самостоятельно, а “по-союзнически”. За китайские деньги, разумеется. В итоге выкупа части китайских долей в проекте. Москва намерена предложить Пекину совместно с РФ возобновить экспорт газа из Туркменистана на российский рынок, и далее в Украину и ЕС.

И вот для этой стратегической цели построенный исключительно на собственные средства “Газпрома” газопровод “Сила Сибири”. Это предметная иллюстрация того, что российская монополия в состоянии делать хоть какие-то взносы в будущий совместный российско-китайский бизнес по продвижению в ЕС добытого китайцами среднеазиатского газа.

Ведь “Газпром” принципиально строил этот газопровод за свои, а не за китайские деньги. Поэтому монополия с 2020 года начнет просить КНР делать своп операции: передавать российским компаниям вместо оплаты 5 млрд куб метров “силосибирского” газа не деньги, а сопоставимый объем китайского газа, добытого в Центральной Азии. Получив этот обменный своп-ресурс в свои руки, “Газпром” планирует предъявить претензии на часть в капитале конкурентного ему проекта CA-China.

Пока что большой вопрос: согласятся ли частные банки Гонконга продавать россиянам свои доли в крупнейшем и прибыльном газопроводном проекте Центральной Азии. Никаких планов на счет оригинального российско-китайского возвращения “Газпрома” в Среднюю Азию никто не обнародует. Ввиду такого молчания, нынешняя очередная церемония старта проекта “Сила Сибири” проходит далеко за рамками бизнес-расчетов и выглядит пропагандистским продуктом, нацеленным на внутреннюю и внешнюю российскую аудиторию.

Внутренняя публика РФ съест продукт любого качества. А вот в Европе помпезный старт проекта мощностью 5-15 млрд куб метров в год может быть воспринят по-разному. В частности, как очередная попытка запугать Брюссель возможным сближением Москвы и Пекина.