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Трамп заявил, что Россия предложила заключить договор о ядерном оружии

По его словам, это произошло несколько недель назад. 

Трамп заявил, что Россия предложила заключить договор о ядерном оружии
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хочет заключить договор о контроле на вооружением и ядерным оружием. Об этом он сообщил на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает U.S.News.

"Я должен сказать, Россия хочет заключить договор о контроле над вооружением. Россия захотела заключить его недавно, примерно две недели назад. РФ очень хочет договор о контроле над вооружением и ядерным оружием", - заявил президент США.

Он подчеркнул, что к этому соглашению Штаты хотели бы привлечь и Китай.

Нынешнее соглашение между США и Россией о сдерживании и ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 - последний действующий ядерный договор между Россией и США - заканчивается в начале 2021 году.

В августе 2019 году утратил силу Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанный в 1987 году. 

Напомним, накануне саммита НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усматривает в действиях России стратегический вызов. Он пояснил, что РФ активно инвестирует в новые современные военные мощности, включая ядерные силы, и нарушает главное для контроля над оружием соглашение - Договор о ракетах малой и средней дальности.

О том, что происходит в Лондоне на встрече глав стран Альянса, можно прочитать в материале LB.ua "Лондонская встреча лидеров НАТО: почему не нужно суетиться". 

Предложение от Трампа относительно контроля над вооружениями звучало еще в апреле, когда он поручил своей администрации искать новые возможности заключения соглашений с Россией и Китаем относительно заключения таких соглашений. 

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